春の訪れとともにやってくる子どもたちの入学式。有名人ママやパパも、普段メディアでは見せない“親の顔”で出席している。今回は今月、子どもたちの新たな門出を祝うために駆けつけた芸能人ママたちのコーデを、彼女たちのInstagramからピックアップ！【写真】参考になる！有名人ママたちの入学式コーデ（全15枚）■ 石川梨華元モーニング娘。の人気メンバーだった石川梨華。2017年にプロ野球・埼玉西武ライオンズ（当時）