【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー0 日本製鉄堺ブレイザーズ（4月12日・男子第21節）【映像】125キロ弾丸サーブ、威力凄すぎて珍事発生衝撃の“弾丸サーブ”が炸裂した。男子バレーで125キロのスピードを計測した一撃は、相手レシーブの手を弾いてボールが天井を直撃。その威力にファンも騒然となった。大同生命SVリーグ男子の第21節が行われ、大阪ブルテオンはホームで日本製鉄堺ブレイザーズと対戦。試合中盤、エースがとてつ