前編記事『原油価格は変わらず新たな火種が増えただけ…米・イラン交渉は進展も中国の不況はそのまま、習近平がハマった泥沼』で見てきたように、米とイランの恒久停戦に向けての協議が進んでいる。イランの最大貿易国である中国も陰ながら尽力しているようだ。だが、いまだに終結の目途はたっていない。輸入原油の9割をイラン産が締める中国では、かねてから続く不況にさらなる追い打ちがかけられようとしていた。PPI、3年半ぶり