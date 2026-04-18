なぜ、紙の本は大事なのか。『書物を楽しむあえて今、紙の本を読む理由』（朝日新書）を出した作家の林望さんは「今後、デジタル教科書で育った子どもたちが社会を占めるようになれば、日本の古典を勉強しようなどと思う人がいなくなるかもしれない。じつはそれは、想像以上にのっぴきならないことだ」という――。■日本と欧米の電子本の違い世界中、電子本なんか絶対に普及しない、とは言いません。欧米のほうでは、電子本はも