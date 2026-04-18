2026年上半期トップのブレイクへ純烈の弟分として結成されたばかりのモナキが「2026年上半期で最もブレイクしたグループ」になることは間違いないだろう。モナキは4月8日にデビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』が発売されたばかりであるにもかかわらず、朝の情報番組などで次々に特集が組まれているほか、17日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にも出演。SNSの動画が約8億回再生されたほか、各地