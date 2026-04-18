2026年上半期トップのブレイクへ純烈の弟分として結成されたばかりのモナキが「2026年上半期で最もブレイクしたグループ」になることは間違いないだろう。モナキは4月8日にデビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』が発売されたばかりであるにもかかわらず、朝の情報番組などで次々に特集が組まれているほか、17日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にも出演。SNSの動画が約8億回再生されたほか、各地
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 愛子さまのスケート談義 反響
- 2. 学校で少女に性的暴行 不起訴に
- 3. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 4. 相談なく赤ちゃんポスト 閉鎖へ
- 5. バット直撃の審判が緊急手術
- 6. 「衝動的に首絞め殺した」供述か
- 7. 男児死亡「養父が中国籍」のデマ
- 8. 大西洋の海流循環 崩壊へ懸念
- 9. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 10. 「青切符」詐欺未遂は高校生の嘘
- 1. 学校で少女に性的暴行 不起訴に
- 2. 相談なく赤ちゃんポスト 閉鎖へ
- 3. 「衝動的に首絞め殺した」供述か
- 4. 男児死亡「養父が中国籍」のデマ
- 5. 「青切符」詐欺未遂は高校生の嘘
- 6. ニュース見て自ら出頭 男を逮捕
- 7. 狙ったカプセルトイ絶対に買える 大分市デパートに新業態の専門店オープン
- 8. 金銭トラブルか 大分死体遺棄
- 9. 「子どもがいなくなった」と電話
- 10. 男児死亡「距離のある家族」の声
- 1. 愛子さまのスケート談義 反響
- 2. 100万円の上着購入も「1番後悔」
- 3. 佳子さま りくりゅうに次々質問
- 4. ドラレコの空白に「新事実」判明
- 5. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 6. 双子同士で結婚→50年同居の夫婦
- 7. 雨漏りしやすい家の共通点を解説
- 8. 逮捕の父 普段は送迎してない
- 9. 新入社員の本性 退職前にAI捏造
- 10. 男児事件へ「母は何してんのよ」
- 1. 大西洋の海流循環 崩壊へ懸念
- 2. 犬250匹「多頭飼育」衝撃写真 英
- 3. イラン外相、海峡を「全面開放」
- 4. 「冥王星を惑星に」NASAに訴え
- 5. ホルムズ海峡に向かった20隻が途中で停止
- 6. 2兆4000億円 海峡通航料可能性も
- 7. 中国が日本批判「世界の危機」
- 8. 米爆撃機レイダー イランに誇示?
- 9. 北朝鮮 試験で大量の不合格者
- 10. 中国「ロボコップ」登場で話題
- 1. 自動車税 10%還元狙う払い方
- 2. 自転車追い抜き厳禁?非難が多数
- 3. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 4. 夫激怒 妻が「移住ドタキャン」
- 5. マンションを資産に…素人の盲点
- 6. ヤバい 2件配達での報酬に苦笑
- 7. 堀江氏の一言で…脅威の業績実態
- 8. 就活で失敗するガクチカの共通点
- 9. コスパ最強 ガスト朝食食べ放題
- 10. 授業員のゲーム購入、会社が支援 カドカワ子会社「創造性伸びて」
- 1. 楽天モバイルへ乗り換え 失敗談
- 2. ソニー「現行モデル」生産完了に
- 3. ソニー ハンディカム生産終了へ
- 4. スマホの最新売れ筋ランキング
- 5. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
- 6. ビジネス書は「読むだけ時間の無駄」・レトロな動画を記録・マングローブ倒産騒動のあれこれインタビューなどAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2026年3月版はコレ！
- 7. ストファイ 実写の予告を公開
- 8. 「ネイビーシールズ体験」付きの腕時計、発売。1519万円なり
- 9. 40%ポイント還元 UGREEN充電器
- 10. Androidスマホ 最も売れた機種
- 11. Google、スマホなど向け次期OS「Android 17」のベータ版第4弾を公開！ほぼ最終版に。Pixel 6以降などにてソフトウェア更新で導入可能
- 12. 2026年3月に売れたスマホTOP10
- 13. 「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.21」公開。『PRAGMATA』対応、Hotfixの修正も統合済み
- 14. ポケットサイズのJBL、ついにモバイルカラオケまで作っちゃった
- 15. Sonyの未発表な次期フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」と見られる製品がFCCを通過！Wi-Fi 7などに対応。2026年前半に発売へ
- 16. 小物収納・幅調整できて机上がスッキリ！不二貿易のゲーミングモニタースタンド
- 17. 米アマゾン配送センターでクマ撃退スプレーが爆発、この“悲劇”には構造的な要因があった？
- 18. 財務部門向けエージェンティックAIソリューション「UiPath Solution for Purchase-to-Pay」発表
- 19. 【今さら聞けない】LINEで離れた人と友達になるための準備、実は間違っている？
- 20. 【お手頃価格】魅力のGoogle Pixel 10aが新登場！コスパの良い中級機種ですが、性能は据え置きです。さて買うべきでしょうか？
- 1. バット直撃の審判が緊急手術
- 2. バット直撃の審判員が緊急手術
- 3. 電撃引退の“りくりゅう”「ゆくゆくは２人で指導者に」春の園遊会出席後に明かす 近日中に会見を実施予定
- 4. 大谷 今季初の日本人投手と対戦
- 5. 巨人坂本 そのまま引退の現実味
- 6. ド軍はマクダーモットをトレード
- 7. 大谷翔平と4連戦 ド軍は打撃も
- 8. もはや到達不可能 大谷に衝撃
- 9. 女子バレー日本の発表に「悲鳴」
- 10. 村上宗隆「究極打者」の可能性
- 1. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 2. 「今かぁ…」柳楽優弥が過去告白
- 3. 天皇陛下の視聴 野沢雅子が感激
- 4. 川栄李奈離婚 時間の問題だった?
- 5. 「どんだけ女抱いてる」ツッコミ
- 6. 目黒蓮 大河最終候補だったか
- 7. 溝口氏が年収400万円に言及 物議
- 8. 次男の恋愛イジリ? 辻希美に批判
- 9. 「すっかりアダルトに」2SHOT
- 10. 「りくりゅうより目立つ」話題に
- 1. イオンシネマ 鑑賞料金値上げへ
- 2. 猛暑対策「不審者パーカー」反響
- 3. トイレの順番待ち「会話」に驚愕
- 4. 夫の単身赴任先で「衝撃の光景」
- 5. 3COINS ハートのイヤリング
- 6. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 7. 大人世代の「パンツコーデ」発見
- 8. 「いい加減にして」義母に叫ぶ
- 9. 同僚の女連れ込む 妻の母が阻止
- 10. 55歳実力派女優再評価の流れあり