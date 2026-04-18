「石油漬けの木材」という意外な現実イラン情勢で日本経済は危うくなっている。ペルシャ湾が封鎖された途端、ガソリンや軽油、重油の価格が急騰し、プラスチックの生産までが滞りがちになった。燃料が手に入らないと流通業界の悲鳴が上がる。温泉の加熱ができないと休業する旅館も現われた。ビニール手袋が消えて衛生管理が保てないと医療現場まで混乱が拡散している。石油の輸入が滞れば、燃料やプラスチック関連が影響を受けるの