女優・田中麗奈（45）は、高校生だった1998年に「なっちゃん」CMで話題を集め、初主演映画『がんばっていきまっしょい』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。それから役者として四半世紀を過ごすなか、2024年に改めてアクティングスクールに通い、演技を学んでいる。【写真】凛として“婉麗”改めて「演技」と向き合う女優・田中麗奈のSpecial撮り下ろし「連続テレビ小説『ブギウギ』が終わった後すぐのことです。お芝居