テレビ朝日の田中萌アナウンサーがABEMA的ニュースショーに出演した際に、「エルパト（エルメスパトロール）」について明かす場面があった。【映像】田中アナがエルパトをした結果番組ではこの日、高級ブランド「エルメス」ばかりを狙った窃盗事件について取り上げた。この事件では2000万円もするバーキンのヒマラヤのバッグも盗まれた。そして「エルパト」について話が及んだ。フリーアナウンサーの中川安奈は「まだまだ全