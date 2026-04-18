読書家としても知られる俳優の鈴木保奈美がMCを担当する、BSテレ東の番組『あの本、読みました?』(毎週木曜22:00〜)が16日に放送。鈴木が2025年、最も出逢えて良かったという一冊『祖母姫、ロンドンへ行く!』が、X(Twitter)でトレンド入りをした。鈴木保奈美この番組は、本好きの鈴木が作家や編集者・書店員などをゲストに招き、特定の作家や話題の書籍などについて取り上げる、本をテーマにした読書エンターテインメント。今回取