長崎の玄関口で、人気の駅弁を調査しました。 （青木雄大アナウンサー） 「長崎駅改札の目の前にある “長崎街道かもめ市場”。きょうも多くの人で賑わっていますよ」 長崎市内最大級のお土産ゾーンと、地酒と料理が楽しめる「長崎街道かもめ市場」。 地元グルメやお土産が一堂にそろい、長崎の "美味しい" が集まっています。 （JR長崎シティ 営業部 岩井 杏菜さん） 「約50店が入る館内では