長崎の玄関口で、人気の駅弁を調査しました。

（青木雄大アナウンサー）

「長崎駅改札の目の前にある “長崎街道かもめ市場”。きょうも多くの人で賑わっていますよ」

長崎市内最大級のお土産ゾーンと、地酒と料理が楽しめる「長崎街道かもめ市場」。

地元グルメやお土産が一堂にそろい、長崎の "美味しい" が集まっています。

（JR長崎シティ 営業部 岩井 杏菜さん）

「約50店が入る館内では、長崎ならではのグルメや種類豊富なお弁当が充実しています。観光客はもちろん、地元の人にも日常的に楽しんでいただけます」

“長崎街道かもめ市場” の「人気の駅弁ランキング」です。

【第5位】トルコライス〔いろり家〕 1,000円(税込)

種類豊富な品ぞろえの「いろり家」の弁当です。

長崎発祥のご当地グルメが、お弁当で楽しめます。

（青木雄大アナウンサー）

「カツが大きい。やわらかくて、食べ応え最高です。味付けも濃いし、おいしい」

長崎らしさと、食べ応えの両方を楽しめます。

【第4位】さばめし〔梅ヶ枝荘〕756円(税込)

大村市に本店を構える、老舗の花見料亭「梅ヶ枝荘」。

人気のさばめしは、五島で獲れたサバを、甘めに味付けしました。

ごはんと相性も良く、冷めても美味しく食べられる味で、"間違いのない"駅弁です。

【第3位】長崎中華弁当阿茶さん〔チャイデリカ〕 1,280円(税込)

長崎らしい中華が人気の「チャイデリカ」が手がけるお弁当です。

名物ハトシに、唐揚げ中華惣菜など、おかずの種類が豊富で、食べ応え十分です。

その昔 長崎では、中国人のことを親しみを込めて「阿茶さん」と呼んでいたことから、ネーミングしました。

【番外編】杏仁ソフトクリーム〔Hua〕 420円(税込)

新たな長崎スイーツとして、甘いものに目がない人にも、そうでない人にも味わってほしいのがこちら。

ほんのり杏仁の香りが口に広がり、ミルク感たっぷりでまろやかなソフトクリームです。

【番外編】鯨まぜ飯おにぎり〔勇魚〕 298円(税込)

小腹がすいたときにおすすめなのが、クジラを使った炊き込みご飯のおにぎり。

クジラ文化が根付く長崎の味を堪能できます。

【第2位】詰め合わせ〔梅ヶ枝荘〕 1,485円(税込)

長崎らしい味を少しずつ楽しめるのが、梅ヶ枝荘の「詰め合わせ」です。

観光客はもちろん、移動中の食事やご褒美としても人気。

郷土料理の大村寿司のほか、ふっくらとした穴子の棒寿司と巻き寿司がセットになった、満足度の高いお弁当です。

【第1位】つばき〔チャイデリカ〕 980円(税込)

長崎街道かもめ市場「人気の駅弁ランキング」の第1位は、チャイデリカのつばき弁当です。

（青木雄大アナウンサー）

「お肉も野菜もあって、彩り豊かでいい。皿うどんはちょっと甘めの味付けで、具沢山。いろんな歯ごたえが楽しめておいしい」

（JR長崎シティ 営業部 岩井 杏菜さん）

「見た目にも華やかでバランスも良く、長崎の皿うどんが入った中華弁当です。優しい味わいで、長崎の中華を手軽に味わっていただける、女性にも人気の弁当です」

ほかにも長崎街道かもめ市場には、長崎のおいしい弁当を取り揃えています。

春の行楽に、お気に入りのお弁当を探してみてはいかがでしょうか。