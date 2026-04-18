長崎の“おいしい”が詰まったお弁当は？「観光客にも地元の人にも人気の駅弁」《長崎》
長崎の玄関口で、人気の駅弁を調査しました。
（青木雄大アナウンサー）
「長崎駅改札の目の前にある “長崎街道かもめ市場”。きょうも多くの人で賑わっていますよ」
長崎市内最大級のお土産ゾーンと、地酒と料理が楽しめる「長崎街道かもめ市場」。
地元グルメやお土産が一堂にそろい、長崎の "美味しい" が集まっています。
（JR長崎シティ 営業部 岩井 杏菜さん）
「約50店が入る館内では、長崎ならではのグルメや種類豊富なお弁当が充実しています。観光客はもちろん、地元の人にも日常的に楽しんでいただけます」
“長崎街道かもめ市場” の「人気の駅弁ランキング」です。
【第5位】トルコライス〔いろり家〕 1,000円(税込)
種類豊富な品ぞろえの「いろり家」の弁当です。
長崎発祥のご当地グルメが、お弁当で楽しめます。
（青木雄大アナウンサー）
「カツが大きい。やわらかくて、食べ応え最高です。味付けも濃いし、おいしい」
長崎らしさと、食べ応えの両方を楽しめます。
【第4位】さばめし〔梅ヶ枝荘〕756円(税込)
大村市に本店を構える、老舗の花見料亭「梅ヶ枝荘」。
人気のさばめしは、五島で獲れたサバを、甘めに味付けしました。
ごはんと相性も良く、冷めても美味しく食べられる味で、"間違いのない"駅弁です。
【第3位】長崎中華弁当阿茶さん〔チャイデリカ〕 1,280円(税込)
長崎らしい中華が人気の「チャイデリカ」が手がけるお弁当です。
名物ハトシに、唐揚げ中華惣菜など、おかずの種類が豊富で、食べ応え十分です。
その昔 長崎では、中国人のことを親しみを込めて「阿茶さん」と呼んでいたことから、ネーミングしました。
【番外編】杏仁ソフトクリーム〔Hua〕 420円(税込)
新たな長崎スイーツとして、甘いものに目がない人にも、そうでない人にも味わってほしいのがこちら。
ほんのり杏仁の香りが口に広がり、ミルク感たっぷりでまろやかなソフトクリームです。
【番外編】鯨まぜ飯おにぎり〔勇魚〕 298円(税込)
小腹がすいたときにおすすめなのが、クジラを使った炊き込みご飯のおにぎり。
クジラ文化が根付く長崎の味を堪能できます。
【第2位】詰め合わせ〔梅ヶ枝荘〕 1,485円(税込)
長崎らしい味を少しずつ楽しめるのが、梅ヶ枝荘の「詰め合わせ」です。
観光客はもちろん、移動中の食事やご褒美としても人気。
郷土料理の大村寿司のほか、ふっくらとした穴子の棒寿司と巻き寿司がセットになった、満足度の高いお弁当です。
【第1位】つばき〔チャイデリカ〕 980円(税込)
長崎街道かもめ市場「人気の駅弁ランキング」の第1位は、チャイデリカのつばき弁当です。
（青木雄大アナウンサー）
「お肉も野菜もあって、彩り豊かでいい。皿うどんはちょっと甘めの味付けで、具沢山。いろんな歯ごたえが楽しめておいしい」
（JR長崎シティ 営業部 岩井 杏菜さん）
「見た目にも華やかでバランスも良く、長崎の皿うどんが入った中華弁当です。優しい味わいで、長崎の中華を手軽に味わっていただける、女性にも人気の弁当です」
ほかにも長崎街道かもめ市場には、長崎のおいしい弁当を取り揃えています。
春の行楽に、お気に入りのお弁当を探してみてはいかがでしょうか。