車やバイクで国内外を旅する身長145cmの女性YouTuber・こつぶが2026年4月10日、大排気量クルーザーを試乗する動画を公開した。 こつぶは、「CBR250RR」「スーパーカブ110」「モンキー50cc」「N-VAN」「ハイエース」という5台のホンダ車を愛車とする鹿児島県霧島市在住の女性YouTuber。これらのバイク・車で旅やキャンプを楽しむ動画が人気を集め、公式YouTubeチャンネル「こつぶちゃんね