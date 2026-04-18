綾瀬はるか（41）が17日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）初日舞台あいさつに、デコルテが大胆に開いたセクシーな黒のロングドレス姿で登壇した。満席の客席に視線を送ると、瞳を潤ませ「皆さんが涙目のような、涙の後のような感じを受け、みんなで作ったものが、ちゃんと届いているのかなと思い、うれしい気持ち」と感無量の表情を浮かべた。作品は、00年の営団地下鉄（現東京メトロ）日比谷線の