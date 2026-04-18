【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ政権が首都ワシントンに凱旋（がいせん）門を建設する計画をまとめ、１６日、連邦政府の審査機関によっておおむね承認された。凱旋門は米建国２５０周年を記念して計画された。高さは２５０フィート（約７６メートル）で、フランス・パリの凱旋門（約５０メートル）を上回る。頂上には黄金の女神像やワシの像が設置される。手続きが完了すれば、戦没者が埋葬されているアーリントン国立