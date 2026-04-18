【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比55銭円高ドル安の1ドル＝158円60〜70銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1758〜68ドル、186円60〜70銭。イランが全ての商船にホルムズ海峡を「全面的に開放する」と表明し、相対的に安全資産として買われてきたドルが売られ、円が買われた。