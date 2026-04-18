「ファーム・西地区、阪神２−０広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「右肩肩鎖関節損傷」で戦線離脱していた広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が１７日、ファーム・阪神戦（ＳＧＬ）で実戦復帰した。「１番・中堅」でスタメン出場し、３打数１安打。新井貴浩監督（４９）も動きを評価し、体に問題がない状態が続けば、早期に１軍に昇格させる考えを示した。復帰１打席目で快音を奏でた。初回に右