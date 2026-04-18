「ファーム・西地区、阪神２−０広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

「右肩肩鎖関節損傷」で戦線離脱していた広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が１７日、ファーム・阪神戦（ＳＧＬ）で実戦復帰した。「１番・中堅」でスタメン出場し、３打数１安打。新井貴浩監督（４９）も動きを評価し、体に問題がない状態が続けば、早期に１軍に昇格させる考えを示した。

復帰１打席目で快音を奏でた。初回に右打席に立った平川は相手先発の左腕・門別が投じたカーブを振り抜いた。鋭い打球は三遊間を抜けていき、左翼を守る相手のドラフト１位・立石のもとへと転がっていった。

試合後に復帰初戦を無事に終えた安堵（あんど）感よりも１軍復帰への前進姿勢を強くにじませた。「不安は全くなかった」という中で臨み、３打数１安打。結果に対する満足感は薄いが、「いつ（１軍に）呼ばれても大丈夫です」と鼻息は荒い。

安打を放った門別は同じ北海道出身で年齢も１つ下。「道産子の後輩」からの一打に「良いピッチャーだなと。対戦経験はなかったんですけど、自分の代でも有名なピッチャーでした。『あぁ門別だ』と思って。あの門別から打てて、ちょっとうれしかったっす」と笑みを浮かべた。プレーできる喜びをかみしめながら、野球小僧らしい素直な感情もこぼれた。

守備でも中堅と右翼でそつなく打球を処理。「守備も打撃も違和感なくできたかなと思います」とうなずいた。

３月３１日・ヤクルト戦（神宮）の守備でフェンスに右肩を強打。「右肩肩鎖関節損傷」と診断され、出場選手登録を抹消された。リハビリ期間中は下半身の疲労回復と強化に着手。「ジャンプ測定の結果もケガをする前より上がった。良い状態かなと思っています」と自信をのぞかせる。

平川の復帰戦を映像で確認した新井監督は「しっかり（バットが）振れているし、良いヒットを打っていた。速い真っすぐに対応できているし、動けている」と評価。１軍復帰時期は明言しなかったものの、「段階を踏んで良かったら（１軍に）上げるつもり」と語り、体に問題がない状態が続き次第、１軍に昇格させる考えを示した。

１軍はこの夜、ＤｅＮＡに完敗。借金３を抱え、波に乗れない状況が続いている。チーム打率もリーグワーストの・２０３。平川自身も１軍の舞台では、まだ２安打しか放っていないが、オープン戦で１２球団トップの２１安打を記録した実績と、見る者をひきつける打撃が今のチームには必要不可欠だ。黄金新人の戦列復帰が待たれる。