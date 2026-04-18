〈「10人のおじさんに囲まれて…」12歳でデビューしたグラビアアイドル・西永彩奈（30）が語る、初撮影会の衝撃と“関西で鍛えられた日々”〉から続く13歳でグラビアアイドルとして活動を始め、年齢を感じさせないルックスで長く人気を集めてきた岡山県出身の西永彩奈さん（30）。【画像】「体操座りは膝をくっつけて」「ヤバいよ、16歳に…」12歳でデビューしたグラビアアイドル・西永彩奈の当時の貴重な写真を見る30歳を迎え