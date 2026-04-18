「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）きさらぎ賞を制したゾロアストロは、美浦坂路を４Ｆ６１秒５−１４秒５で駆け上がった後、ダートコースをハッキング程度で周回した。宮田師は「前後のつながりが良くなって、活気のあるキャンターができた。前進気勢もあって、すごく順調」と目を細める。中山コースは初めてになるが、「そこまで不安なくいけると思う。（枠順が）多少外めでも、不利なく回って来られそうですね」と問題なし