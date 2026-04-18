「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）共同通信杯３着から参戦するロブチェンは金曜朝、角馬場から栗東坂路を軽快に駆け上がった。房野助手は「前回は追い切りのダメージが週末まで残ってしまったけど、けさは角馬場の時点で大丈夫だなと感じました。無駄な動きがなく、現状としては納得いく状態です」と前走以上の仕上がりを強調。ホープフルＳを制した時と同じ２枠４番に決まり、「枠もいい所だし、このままの雰囲気で行ければ