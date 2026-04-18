ＪＲＡは１７日、香港チャンピオンズデー（２６日、シャティン）に向けて同日付で出国予定だった関西馬３頭（ジューンテイク、ジョバンニ、ジャンタルマンタル）の出発便が欠航となったため、引き続き輸出検疫厩舎にて検疫を実施すると発表した。ジャンタルマンタルの高野師は「出国前で良かった。考えていた向こうでの調整は白紙になりますが、中間の動きもいいので何の問題もないと思います」と語った。なお、きょう１８日に