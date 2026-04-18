俳優の高橋一生が14日、都内で行われたテレビ朝日のアナウンサー部門の新入社員研修にサプライズ登場。自身が主演を務める同局『リボーン 〜最後のヒーロ―〜』（毎週火曜後9：00）の共演者らと入社を祝い、アドバイスを送った。【写真】食べたい…！新入社員にコロッケを配る高橋一生主題歌である宮本浩次の「I love 人生！」が流れると、新人アナたちの背後から姿を現した高橋ら。まさかの登場に、新人アナたちは驚きの声