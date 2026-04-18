安達優季容疑者（高校の卒業アルバムから）京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）の車のドライブレコーダー映像が一部欠落していたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。車外を写すタイプで、府警は、遺棄現場などへの運転経路を隠すため、容疑者が録画を停止したり記録を削除したりしたとみて調べる。容疑者は結