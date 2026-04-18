【ニューヨーク＝木瀬武】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８６８・７１ドル高の４万９４４７・４３ドルだった。米国とイスラエルが２月末にイランを攻撃して以降、終値が４万９０００ドル台をつけるのは初めて。紛争前の水準に回復した。イランが事実上封鎖してきたホルムズ海峡を巡り、停戦期間中はすべての商船に開放するとの情報が伝わり、ほぼ全面高の展開となった。取引時間中の上