「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）伝説のバックスクリーン３連発から４１年。阪神・森下翔太外野手（２５）が豪快なアーチで勝利を呼び込んだ。１−１の七回、同学年の中日・根尾から左中間へリーグトップの７号ソロ。チームの連敗を止める価値ある一発に虎党は大喜び。甲子園に「森下コール」と勝利の「六甲おろし」が響き渡った。気持ちのいい快音が甲子園に響いた。歓声と浜風に乗った白球が左中間席に飛び込む。