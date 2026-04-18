AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝が現地時間17日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）はアウェイでアル・イテハド（サウジアラビア）と対戦した。町田はリーグフェーズを5勝2分け1敗と首位でフィニッシュ。ノックアウトステージ・ラウンド16では江原FC（韓国）を2戦合計スコア1−0で制してベスト8に勝ち進んだ。対するアル・イテハドは、14日に行われたノックアウトステージ・ラウンド16でアル・