◇女子ゴルフツアーKKT杯バンテリン・レディース第1日（2026年4月17日熊本県熊本空港CC＝6595ヤード、パー72）今季2勝目を狙う菅楓華（20＝ニトリ）が66で回り昨年の開幕戦以来3度目の首位スタートを切った。黄金世代の山路晶（27＝森六グループ）が1打差の2位。昨年覇者の佐久間朱莉（23＝大東建託）は74と落とし64位と出遅れた。同じ失敗は繰り返さない。菅は2週前のヤマハの16番でトリプルボギーを叩き、土壇場で逆