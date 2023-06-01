イランのアラグチ外相が「停戦期間中はホルムズ海峡を開放する」と表明したことを受け、アメリカ産WTI原油の先物価格は急落し、一時1バレル＝80ドル台をつけました。また、ニューヨーク株式市場で17日、ダウ平均株価は、前日の終値から一時1000ドル以上値を上げました。