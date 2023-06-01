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ＮＹ各市場０時台ダウ平均は１０１７ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間11:06）（日本時間00:06） ダウ平均49596.23（+1017.51+2.10%） ナスダック24475.77（+373.07+1.55%） CME日経平均先物59970（大証終比：+1170+1.95%） 欧州株式17日GMT15:06 英FT100 10656.81（+66.82+0.63%） 独DAX 24725.63（+571.16+2.36%） 仏CAC40 8452.75（+190.05+2.3