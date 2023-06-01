ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１０１７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１０１７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均 49596.23（+1017.51 +2.10%）
ナスダック 24475.77（+373.07 +1.55%）
CME日経平均先物 59970（大証終比：+1170 +1.95%）
欧州株式17日GMT15:06
英FT100 10656.81（+66.82 +0.63%）
独DAX 24725.63（+571.16 +2.36%）
仏CAC40 8452.75（+190.05 +2.30%）
米国債利回り
2年債 3.691（-0.082）
10年債 4.236（-0.075）
30年債 4.882（-0.051）
期待インフレ率 2.352（-0.043）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.958（-0.074）
英 国 4.744（-0.103）
カナダ 3.434（-0.069）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝82.24（-12.45 -13.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4896.40（+88.10 +1.83%）
ビットコイン（ドル）
77747.13（+2507.33 +3.33%）
（円建・参考値）
1227万7049円（+395932 +3.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式17日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均 49596.23（+1017.51 +2.10%）
ナスダック 24475.77（+373.07 +1.55%）
CME日経平均先物 59970（大証終比：+1170 +1.95%）
欧州株式17日GMT15:06
英FT100 10656.81（+66.82 +0.63%）
独DAX 24725.63（+571.16 +2.36%）
仏CAC40 8452.75（+190.05 +2.30%）
米国債利回り
2年債 3.691（-0.082）
10年債 4.236（-0.075）
30年債 4.882（-0.051）
期待インフレ率 2.352（-0.043）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.958（-0.074）
英 国 4.744（-0.103）
カナダ 3.434（-0.069）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝82.24（-12.45 -13.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4896.40（+88.10 +1.83%）
ビットコイン（ドル）
77747.13（+2507.33 +3.33%）
（円建・参考値）
1227万7049円（+395932 +3.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ