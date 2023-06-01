ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は１０１７ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均　　　49596.23（+1017.51　+2.10%）
ナスダック　　　24475.77（+373.07　+1.55%）
CME日経平均先物　59970（大証終比：+1170　+1.95%）

欧州株式17日GMT15:06
英FT100　 10656.81（+66.82　+0.63%）
独DAX　 24725.63（+571.16　+2.36%）
仏CAC40　 8452.75（+190.05　+2.30%）

米国債利回り
2年債　 　3.691（-0.082）
10年債　 　4.236（-0.075）
30年債　 　4.882（-0.051）
期待インフレ率　 　2.352（-0.043）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.958（-0.074）
英　国　　4.744（-0.103）
カナダ　　3.434（-0.069）
豪　州　　4.995（+0.040）
日　本　　2.411（+0.008）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝82.24（-12.45　-13.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4896.40（+88.10　+1.83%）

ビットコイン（ドル）
77747.13（+2507.33　+3.33%）
（円建・参考値）
1227万7049円（+395932　+3.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ