IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は「ヨーロッパではジェット燃料があと6週間ほどしか残っていない」と話し、ホルムズ海峡の閉鎖が続けば、航空機が欠航する可能性があると指摘しました。IEA ビロル事務局長「現在ヨーロッパでは、ジェット燃料はあと6週間ほどしか残っていません」IEAのビロル事務局長は16日、AP通信のインタビューの中で「歴史上かつてないほどの深刻なエネルギー危機に直面している」と話し、ホル