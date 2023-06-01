【Amazon：KUKER アクリルケース セール】 開催期間：4月18日0時～4月26日23時59分 台座ミラー＋背面ミラー Amazonにて、KUKERのアクリルケースがセール価格で販売されている。期間は4月26日23時59分まで。 本製品は、厚さ2.8mmのUVカット高透明アクリル素材を使用したフィギュアケース。日焼けによる変色・劣化・色褪せを防ぎ、大切なコ