ユーロ円は１８６．４０円前後まで下落、円買い強まる＝ＮＹ為替 ドル円の下げもありクロス円は軒並みの大幅安。ユーロ円は海峡開放報道前の１８７．５０円前後粗１８６．３９円まで下げている。ポンド円が２１５．３０円台から２１４．０６円を付けるなど軒並みの円買い。 EURJPY186.43