トランプ大統領発言でドル安原油安住む＝NY為替 トランプ大統領はイランがホルムズ海峡を２度と封鎖しないことで合意と発表。ホルムズ海峡が世界に対する武器として使われることはないとした。この発言を受けてドル安原油安株高。ドル円は１５８．００円を割り込んで売りに弾みがつき、１５７．５９円を付けた。NY原油は一時８０．５６ドル。