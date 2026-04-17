NBAは、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）とケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）に対し、シーズン終了時におけるアウォードの受賞資格を与えることでNBA選手会（NBPA）と合意した。4月17日（現地時間16日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』が報じている。 ドンチッチとカニングハムは、アウォード受賞資格として必要とされる「レギュラーシーズン65試合