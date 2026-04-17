１６日、第６回中国国際消費品博覧会でロシアの工芸品を展示する出展者。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口4月17日】中国海南省で開かれた第6回中国国際消費品博覧会は「開放が世界の消費をリードし、イノベーションがより良い生活をもたらす」をテーマに掲げ、60以上の国・地域から3400を超えるブランドが出展した。自動車や家電、食品、酒類など世界各地の優れた品々が集結した。１５日、第６回中国国際消費品博覧会で