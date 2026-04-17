ドルインデックス９７．６５前後、米国の対イラン軍事作戦前の水準に戻す ドルインデックスは米国の対イラン軍事作戦（オペレーション・エピック・ヒューリー）の開始（２月２８日）前の水準まで戻した。同インデックスは３月末に１００．６４３を付けていた。 DXY97.660