記事ポイント クラウザーが4月24日に参戦1周年アップデートを実施4月23日に記念番組を配信 『餓狼伝説 City of the Wolves』は、Season 2のDLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」を4月24日から配信します。『餓狼伝説 City of the Wolves』は、発売1周年にあわせたメジャーアップデートも同日に実施します。『餓狼伝説 City of the Wolves』は、前日の4月23日に最新情報を紹介する記念番組も配信し