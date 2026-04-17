帝王復活の節目！ SNK「餓狼伝説 City of the Wolves」

記事ポイント クラウザーが4月24日に参戦1周年アップデートを実施4月23日に記念番組を配信 クラウザーが4月24日に参戦1周年アップデートを実施4月23日に記念番組を配信

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、Season 2のDLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」を4月24日から配信します。

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、発売1周年にあわせたメジャーアップデートも同日に実施します。

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、前日の4月23日に最新情報を紹介する記念番組も配信します。

SNK「餓狼伝説 City of the Wolves」

配信開始日：2026年4月24日対象：Season 2 DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」メジャーアップデート実施日：2026年4月24日記念番組配信日：2026年4月23日12:00予定

ヴォルフガング・クラウザーは、『餓狼伝説2』で初登場した“闇の帝王”として知られるキャラクターです。

ヴォルフガング・クラウザーは、高威力の打撃と長いリーチを生かした制圧力の高いバトルスタイルを、『餓狼伝説 City of the Wolves』の操作感で楽しめます。

参戦キャラクター

ヴォルフガング・クラウザーは、身長2メートルの巨体と額の十字傷が印象的な存在感で登場します。

ヴォルフガング・クラウザーは、攻守ともに隙のない性能で重厚な対戦を味わえます。

ヴォルフガング・クラウザーは、圧倒的な威圧感を持つ帝王らしい戦いぶりを体感できます。

ヴォルフガング・クラウザーは、復讐へ動き出す新たな物語設定でも注目できます。

ヴォルフガング・クラウザーは、日本語ボイスを青山穣さん、英語ボイスをPatrick Seitzさんが担当します。

ヴォルフガング・クラウザーは、Season 2の新戦力として対戦の幅を広げます。

追加モード

ARCADE MODEは、帝王としての生き方を取り戻すために“伝説の狼”との再戦へ挑む物語を楽しめます。

EOST MODEは、長い時を経てサウスタウンへ戻ったクラウザーが街を巡るオリジナルストーリーを描きます。

追加モードは、対戦だけでなくクラウザーの物語もじっくり味わいたい人に向いた内容です。

1周年アップデートと記念番組

メジャーアップデート実施日：2026年4月24日詳細発表日：2026年4月23日

メジャーアップデートは、発売1周年の記念日にあわせて実施されます。

アップデートの詳細は、前日配信の記念番組内で発表されます。

番組名：餓狼伝説 City of the Wolves 発売1周年記念番組配信日時：2026年4月23日12:00予定配信先：SNK公式YouTubeチャンネル出演者：近藤隆、安済知佳、近谷駿斗、山本哲也

記念番組は、1周年映像や1年間の振り返り、ユーザーのお便り紹介、開発陣コメントをまとめて楽しめます。

記念番組は、メジャーアップデートの最新情報やeスポーツ選手からのメッセージ映像もチェックできます。

購入できる商品

商品名：餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2価格：1,980円（税込）販売形式：デジタル版収録内容：キム・ジェイフン、ナイトメアギース、ブルー・マリー、ヴォルフガング・クラウザー、？？？、ケンシロウ

Season Pass 2は、4人の『餓狼伝説』シリーズキャラクターに加え、『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』からケンシロウも楽しめます。

Season Pass 2は、2026年5月配信予定の「？？？」と2026年6月配信予定のケンシロウを含む全6キャラクターを順次利用できます。

商品名：餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition価格：6,490円（税込）販売形式：デジタル版収録内容：ゲーム本編、Season Pass 1、Season Pass 2対応プラットフォーム：PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games Storeプレイ人数：オフライン1〜2名、オンライン2〜12名

Legend Editionは、本編とSeason Pass 1、Season Pass 2をまとめて楽しめるので新規プレイヤーにも選びやすい内容です。

Legend Editionは、今後のアップデートで追加されるキャラクターもすべて使用できる点が価格判断の材料になります。

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、クラウザー参戦と1周年アップデートで対戦も物語も広く楽しめる内容へ進化します。

記念番組は、アップデート情報を事前に把握したい人に役立つ視聴機会です。

Legend Editionは、本編と追加コンテンツをまとめて始めたい人に向いた選びやすいパッケージです。

『餓狼伝説 City of the Wolves』の紹介でした。

よくある質問

Q. ヴォルフガング・クラウザーはいつから使えますか？

A. ヴォルフガング・クラウザーは、2026年4月24日から『餓狼伝説 City of the Wolves』のSeason 2 DLCキャラクターとして配信され、同日からゲーム内で使用できます。

Q. 1周年記念番組では何が見られますか？

A. 1周年記念番組では、1年間の振り返り映像やユーザーからのお便り紹介、開発陣コメントに加え、メジャーアップデートの最新情報やeスポーツ選手のメッセージ映像を楽しめます。

Q. Legend Editionを買うと何が含まれますか？

A. Legend Editionにはゲーム本編に加え、Season Pass 1とSeason Pass 2が収録され、4月24日配信のクラウザーを含む追加キャラクターをまとめて楽しめます。

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