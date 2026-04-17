俳優の山田裕貴さんは4月17日、自身のInstagramを更新。初めて韓国を訪れたことを報告し、空港でのセルフィーを公開しました。【写真】山田裕貴の空港ショット「楽しんできてください！」山田さんは「初めての韓国」とつづり、1枚の写真を投稿。空港で撮影した自撮りショットです。デニムジャケットに黒いキャップをかぶり、カメラを真っすぐ見つめています。ジャケットの中に着た白いTシャツの首元にはサングラスをぶら下げており