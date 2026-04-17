「後ろにテテおるー！」山田裕貴、“初めての韓国”空港でセルフィー公開「プライベート旅行でしょうか？」
俳優の山田裕貴さんは4月17日、自身のInstagramを更新。初めて韓国を訪れたことを報告し、空港でのセルフィーを公開しました。
【写真】山田裕貴の空港ショット
コメントでは「羨ましい」「気をつけて行ってらっしゃいませ〜 爆弾の関連ですか セブチのsuperも山ちゃんもカッコよ」「楽しんできてください！」「美味しいものたくさん食べて〜！」「後ろにテテおるー！！！！」「プライベート旅行でしょうか？」「なぜ韓国」「え！意外にも初めてなんですね！」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】山田裕貴の空港ショット
「楽しんできてください！」山田さんは「初めての韓国」とつづり、1枚の写真を投稿。空港で撮影した自撮りショットです。デニムジャケットに黒いキャップをかぶり、カメラを真っすぐ見つめています。ジャケットの中に着た白いTシャツの首元にはサングラスをぶら下げており、おしゃれで格好いいです。
さまざまなオフショットを公開自身のInstagramで、さまざまなオフショットを公開している山田さん。2日には「#littlegleemonster かれんさん、ミカさんと #山田裕貴 のオールナイトニッポン ありがとうございました!」と、マイクを持って熱唱する姿を披露していました。おちゃめなところが魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)