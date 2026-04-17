俳優の山田裕貴さんは4月17日、自身のInstagramを更新。空港での自撮りショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田裕貴さん公式Instagramより）

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俳優の山田裕貴さんは4月17日、自身のInstagramを更新。初めて韓国を訪れたことを報告し、空港でのセルフィーを公開しました。

【写真】山田裕貴の空港ショット

「楽しんできてください！」

山田さんは「初めての韓国」とつづり、1枚の写真を投稿。空港で撮影した自撮りショットです。デニムジャケットに黒いキャップをかぶり、カメラを真っすぐ見つめています。ジャケットの中に着た白いTシャツの首元にはサングラスをぶら下げており、おしゃれで格好いいです。

コメントでは「羨ましい」「気をつけて行ってらっしゃいませ〜　爆弾の関連ですか　セブチのsuperも山ちゃんもカッコよ」「楽しんできてください！」「美味しいものたくさん食べて〜！」「後ろにテテおるー！！！！」「プライベート旅行でしょうか？」「なぜ韓国」「え！意外にも初めてなんですね！」との声が寄せられました。

さまざまなオフショットを公開

自身のInstagramで、さまざまなオフショットを公開している山田さん。2日には「#littlegleemonster かれんさん、ミカさんと　#山田裕貴 のオールナイトニッポン　ありがとうございました!」と、マイクを持って熱唱する姿を披露していました。おちゃめなところが魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)