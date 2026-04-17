和田彩花さんアイドルグループ「アンジュルム」元メンバーでアーティストの和田彩花さん（31）が台湾で結婚したことをインスタグラムで17日、明らかにした。関係者によると、相手は台湾出身の33歳で、和田さんは「パートナーの性別は明らかにしない」としているという。和田さんは、台湾での結婚について「以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現すること