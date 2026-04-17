女優の長谷川京子がショーパン姿を披露したショットが反響を呼んでいる。１７日にインスタグラムで「よく晴れました、昨日のこと」と書き出すと、ロングヘアを頭の高い位置でポニーテールにし、ボーダーニットにショートパンツを合わせたコーデで出かける様子を披露。打ち合わせの少し前に近くのカフェでお茶をして。いつもバタバタしてしまうので家でやりたい事もあったけど、それはパスして家を出る。お茶をしながら自分と