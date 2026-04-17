Q. カシューナッツをおやつに出すのは避けたほうが無難でしょうか？Q. 「ナッツは健康によさそうなので、小学生の子のおやつによく食べさせています。うちの子は特にカシューナッツが好きでよく食べているのですが、最近はナッツアレルギーの子も多いと聞きました。お友達が来たときは控えるべきでしょうか？ ピーナッツアレルギーは危険で注意が必要だと思いますが、砂糖がけしたカシューナッツなどは大丈夫ですか？」A. 微量でも