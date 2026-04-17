ドル円１５９．２０近辺、ユーロドル１．１７９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼過ぎ、ドル円は159.20近辺、ユーロドルは1.1795近辺で推移している。ドル円はロンドン午前に159.01レベルまで安値を広げたが、大台割れには至らず。ユーロドルはドル売り圧力に1.1799レベルまで買われてが、こちらも1.18台には乗せ切れず。いずれも比較的狭いレンジでの取引が続いている。中東情勢に関する新たな展開待ちにな