Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 家庭用ロボットを展開するエコバックスジャパンは、ロボット掃除機「DEEBOT N20 PRO PLUS」を25％オフの29,800円（税込）で販売しています。 【最新 サイクロン式】 ECOVACS(エコバックス) DEEBOT N20 PRO PLUS ロボ