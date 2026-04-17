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家庭用ロボットを展開するエコバックスジャパンは、ロボット掃除機「DEEBOT N20 PRO PLUS」を25％オフの29,800円（税込）で販売しています。

【最新 サイクロン式】 ECOVACS(エコバックス) DEEBOT N20 PRO PLUS ロボット掃除機 水拭き両用 8000Pa強力吸引 毛絡み除去システム 振動モップ 自動ゴミ収集 マッピング 障害物回避 ゼロタングル アプリ操作 落下・衝突防止 Alexa対応 清掃予約 お掃除ロボット ホワイト ECOVACS \29,800 （2026/04/17 12:26時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

8000Paの強力吸引+水拭きの2in1ロボット掃除機

↑エコバックスジャパンの「DEEBOT N20 PRO PLUS」

DEEBOT N20 PRO PLUSは、ゴミ捨ての手間を大幅に軽減する「PureCyclone自動集塵ステーション」を搭載。ゴミを溜める容器の中身が見えるデザインを採用しており、ダストボックスの状態を一目で確認できます。紙パックの交換が不要なサイクロン式のため、ランニングコストがかからず、お財布にやさしいのも大きな魅力です。

吸引力は8000Paとパワフル。床の溝やカーペットの奥に潜むホコリもしっかりと吸い上げます。また、4段階のフィルターシステムにより、微細なホコリや花粉をキャッチ。きれいな空気を部屋に届け、二次汚染を防ぐとうたいます。

水拭きにも対応した2in1仕様も見どころです。高速振動するモッピングシステムが、床の頑固な汚れを素早く除去。180mlの水タンクから常に最適な水分が供給されるため、一度の掃除で床をピカピカに磨き上げ、気持ちよい清掃体験を実現します。

お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

ロボット掃除機を買うなら今がチャンス！

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