アイ工務店は4月16日、横浜市みなとみらいでフリーキャスターの永島優美さんを起用した新CM公開発表会を開催した。フリーキャスター 永島優美さん2010年の創業から16年、昨年には全47都道府県への出展を達成したアイ工務店。今回の新CMは、全国規模のネットワークを構築したアイ工務店が、さらなるステージへ進むための戦略的転換点として位置づけられているという。○アイ工務店の成長戦略 - 永島さん起用で「購買層の共感を得た