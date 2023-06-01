記事ポイントべつばらアイスの新作「ドバイチョコジェラート大福」が登場。4月18日からはびきの本店と富田林店で販売。ザクザクのカダイフともちもち求肥が重なる新食感が魅力。大阪で夜アイスを楽しみたい日に、思わず立ち寄りたくなる新作スイーツが登場します。「べつばらアイス」が発売する『ドバイチョコジェラート大福』は、ザクザクともちもちを一度に味わえる、食感の楽しさが主役のひと品です。 べつばらアイス「ド