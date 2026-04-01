夜に寄りたい新感覚ご褒美！ べつばらアイス「ドバイチョコジェラート大福」

記事ポイント べつばらアイスの新作「ドバイチョコジェラート大福」が登場。4月18日からはびきの本店と富田林店で販売。ザクザクのカダイフともちもち求肥が重なる新食感が魅力。 べつばらアイスの新作「ドバイチョコジェラート大福」が登場。4月18日からはびきの本店と富田林店で販売。ザクザクのカダイフともちもち求肥が重なる新食感が魅力。

大阪で夜アイスを楽しみたい日に、思わず立ち寄りたくなる新作スイーツが登場します。

「べつばらアイス」が発売する『ドバイチョコジェラート大福』は、ザクザクともちもちを一度に味わえる、食感の楽しさが主役のひと品です。

べつばらアイス「ドバイチョコジェラート大福」

発売日：4月18日販売店舗：べつばらアイス はびきの本店、富田林店商品名：ドバイチョコジェラート大福

濃厚なチョコジェラートに、ピスタチオペーストを絡めたカダイフをまとわせ、さらにもちもちの求肥で包んだ一品です。

ひと口目からカダイフのザクザク感が弾け、そのあとを追うように求肥のやわらかな弾力が広がり、ひとつのスイーツで食感が次々と切り替わります。

チョコのコクにピスタチオの香ばしさが重なるので、見た目のインパクトだけで終わらず、最後まで満足感のある味わいです。

話題の新食感

中東発スイーツで注目を集めるカダイフを使うことで、ジェラート大福の印象がぐっと新鮮に変わります。

冷たいジェラート、香ばしいトッピング、もちもちの求肥が重なるので、スプーンを入れる瞬間から食べ終わるまで単調になりません。

トレンド感のある“ドバイチョコ”を、和スイーツのような親しみやすさで楽しめるところも魅力です。

人気シリーズの新作

べつばらアイスの「ジェラート大福」は、黒蜜きなこや生チョコ、抹茶、ほうじ茶など全6種類を展開する人気シリーズです。

公式TikTokではジェラート大福の動画が69.9万回再生されていて、和歌山県や奈良県から足を運ぶ人がいるほど注目されています。

定番で支持を集めるシリーズに新しい味が加わることで、すでに訪れたことがある人も再訪の理由を見つけたくなります。

夜のおでかけ先にも

はびきの本店と富田林店の営業時間は19時15分から25時までで、仕事帰りや夜のドライブの寄り道にも似合う時間帯です。

はびきの本店は店内4席とテラス4席、富田林店はテラス4席を備えていて、その場でゆっくり味わいたい日にも選びたくなります。

2026年3月からは両店でUber Eatsにも対応しているので、外に出られない日でも話題の味を自宅で楽しめます。

さらに5月20日まで、Uber Eatsで2,000円以上の購入で1,000円オフになるキャンペーンも実施中です。

ザクザクともちもちが重なる新感覚のご褒美スイーツを探している人は、べつばらアイスの新作をチェックしてみてはいかがでしょうか。

人気シリーズの新しいおいしさに出会いたい夜にもぴったりです。

大阪の夜を少し特別にしてくれる、べつばらアイス「ドバイチョコジェラート大福」の紹介でした。

よくある質問

Q. ドバイチョコジェラート大福はどこで買えますか？

A. べつばらアイスのはびきの本店と富田林店で販売されます。

どちらも大阪府内の店舗で、夜19時15分から25時まで営業しているため、仕事帰りや夜のおでかけの途中にも立ち寄りやすい一品です。

Q. どんな食感が楽しめるスイーツですか？

A. ピスタチオペーストを絡めたカダイフのザクザク感と、求肥のもちもち感を同時に味わえるのが特徴です。

濃厚なチョコジェラートのなめらかさも重なり、ひと口ごとに違う食感が続きます。

Q. べつばらアイスのジェラート大福はこの商品だけですか？

A. ジェラート大福は黒蜜きなこ、生チョコ、ストロベリー、抹茶、ほうじ茶、黒ゴマの全6種類が定番でそろっていて、今回のドバイチョコジェラート大福はそこに加わる新作として登場します。

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